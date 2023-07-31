"Домодедовские краеведы обнаружили древнейшее надгробие в округе — каменную плиту конца XIV — начала XV веков с характерным орнаментом. Примечательно, что плита практически целая, обычно от таких старых надгробий сохраняются только фрагменты", — сообщает пресс-служба администрации городского округа в понедельник.

Там отметили, что в настоящее время находку поместили в хранилище Домодедовского историко-художественного музея. В ближайшие восемь месяцев надгробие планируют включить в экспозицию музея.

Как рассказали "Интерфаксу" в историко-исследовательском обществе "Белый камень", найденное надгробие — пока единственная подобная находка на территории округа. Плита украшена древним видом геометрической резьбы — трехгранно-выямчетой резьбой (выстроенные в сложный узор треугольники).