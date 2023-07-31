Поручения по итогам совещания по вопросам развития речного судоходства опубликованы в понедельник на сайте Кремля.

Согласно поручениям, правительствам РФ и Москвы поручено проработать вопрос о наделении Москвы "правом диспетчерского регулирования движения судов (за исключением транзитных судов) на участках внутренних водных путей в границах г. Москвы". Также предлагается проработать вопрос о наделении Москвы полномочиями по согласованию маршрутов, расписания перевозок пассажиров внутренним водным транспортом, но за исключением транзитных судов, и установлению порядка такого согласования. Кроме того, президент поручил рассмотреть вопрос о наделении Москвы правом на установку дополнительных требований к охране окружающей среды от загрязнения с судов нефтью и другими веществами, а также определять порядок установки и размещения зарядных станций.

Согласно поручениям, предлагается также проработать вопрос о "возможности организации судоходства автономных судов Москве".

Также Путин поручил правительству и властям Москвы предусмотреть расширение участков внутренних водных путей в границах Москвы с обязательным использованием автоматической идентификационной системы.

Доклад о проделанной работе необходимо представить до 1 декабря.