Согласно поручениям, правительствам РФ и Москвы поручено проработать вопрос о наделении Москвы "правом диспетчерского регулирования движения судов (за исключением транзитных судов) на участках внутренних водных путей в границах г. Москвы". Также предлагается проработать вопрос о наделении Москвы полномочиями по согласованию маршрутов, расписания перевозок пассажиров внутренним водным транспортом, но за исключением транзитных судов, и установлению порядка такого согласования. Кроме того, президент поручил рассмотреть вопрос о наделении Москвы правом на установку дополнительных требований к охране окружающей среды от загрязнения с судов нефтью и другими веществами, а также определять порядок установки и размещения зарядных станций.
Согласно поручениям, предлагается также проработать вопрос о "возможности организации судоходства автономных судов Москве".
Также Путин поручил правительству и властям Москвы предусмотреть расширение участков внутренних водных путей в границах Москвы с обязательным использованием автоматической идентификационной системы.
Доклад о проделанной работе необходимо представить до 1 декабря.