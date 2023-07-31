"Предварительно выявлено с признаками острой кишечной инфекции 29 детей и 2 взрослых. Всем оказана необходимая медицинская помощь. Состояние заболевших оценивается как удовлетворительное. Причина возникновения очага острой кишечной инфекции устанавливается", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На объекте проводятся лабораторные исследования.

Руководству лагеря выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Ситуация находится на контроле регионального Управления Роспотребнадзора.

На оперативном совещании в правительстве региона губернатор Алексей Дюмин поручил разобраться в случившемся и наказать виновных.

"Ситуация абсолютно недопустимая. Каждый год перед началом сезона летнего отдыха мы проводим проверки, в ходе которых уделяем внимание, в первую очередь, безопасности детей, в том числе, качеству питания. Прошу разобраться в случившемся и принять исчерпывающие меры в отношении виновных лиц", — приводит пресс-служба облправительства слова Дюмина.

Губернатор также поручил Управлению Роспотребнадзора, министерству труда и социальной защиты и администрации Тулы взять на особый контроль организацию питания в детских оздоровительных учреждениях. В сообщении отмечается, что в лагере организована санитарная уборка пищеблока и других помещений.

Первоначально сообщалось о 10 случаях заболевания острой кишечной инфекции, позже в СУ СКР по Тульской области заявили о 27 заразившихся.

Первые пострадавшие были выявлены еще 30 июля. У них ухудшилось состояние здоровья, появилась симптомы отравления, повысилась температура тела. Отмечалось, что заболевшие дети находились в разных отрядах, однако питались и пили воду в одной столовой.

По факту происшествия проверки проводят прокуратура и СК.