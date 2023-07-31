"Необходимо, чтобы соблюдалось выполнение двух задача — сохранение исторической памяти и привлекательность объектов после их реконструкции. Что касается подпорной стены в Ставрополе, необходимо тщательно изучить возможности для ее восстановления с использованием камня, из которого она была сложена", — приводятся в сообщении слова Владимирова.

По его мнению, важно, чтобы все мероприятия, которые касаются исторического облика любого из населенных пунктов Ставрополья, обсуждались с представителями общественности.

Реакция со стороны губернатора стала ответом на резонанс общественности в социальных сетях. Жителям города не понравился последний проект реконструкции из-за измененного внешнего вида стены и материалов, из которых ее хотели построить.

Ранее сообщалось, власти были намерены отреставрировать стену еще в 2022 году. Тогда был разработан комплекс технических решений для ее восстановления, который согласовали со всеми службами, в том числе ресурсоснабжающими. Исследования велись более года.

После обрушения части стены в ночь на 1 марта этого года было принято решение ее не реставрировать, а реконструировать. Изначальный проект предполагал не только сохранение первоначального вида объекта, но и использование материалов, из которых возводили стену. Однако в процессе проект сильно изменился.

Ставропольская крепость, на которой сейчас располагается памятник Крепостная гора, возводилась в 1777 году как часть Азово-Моздокской оборонительной линии. Ее строительство курировал лично Александр Суворов.