"Безответственные, деструктивные действия радикальной оппозиции, которые происходят сегодня в Батуми в отношении российских туристов, прибывших на круизном лайнере, никогда не будут поддержаны большинством населения нашей страны", — заявил в понедельник журналистам Давиташвили.

Он подчеркнул, что туризм играет важную роль в развитии грузинской экономики.

"Очень важно, чтобы мы были последовательными в своих заявлениях по развитию туризма в Грузии, который напрямую влияет на доходы и благосостояние всего населения. Деструктивные же действия оппозиции наносят вред интересам страны", — сказал Давиташвили.

Вместе с тем, председатель грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили заявил, журналистам, что его сторонники уже добились победы, так как из круизного маршрута Astoria Grande изъят порт Батуми. Эта информация пока официально не подтверждена.

Около 200 оппозиционеров опротестовали в понедельник в батумском порту заход круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту. Автобусы, в которых они находились, оппозиционеры при выезде из порта в город забросали яйцами и пластиковыми бутылками. Полиция на этот час задержала 23 нарушителей закона. Лайнер должен покинуть порт Батуми в 18:00 мск.