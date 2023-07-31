Соответствующее постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным и опубликовано в понедельник на Официальном портале правовой информации региона.

Согласно документу, прекратили свое действие 88 актов, которыми вводились определенные карантинные ограничения.

"Если вспомнить, то татарстанцы должны были соблюдать самоизоляцию и получать пропуска для передвижения по городу. В Республике был запрет на работу ночных клубов (дискотек), баров и других организаций индустрии отдыха и развлечений, курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах. Кроме того, было ограничено количество присутствующих на досуговых, зрелищно-развлекательных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятиях, а органы ЗАГС должны были сократить количество гостей на бракосочетаниях", — цитирует министра юстиции Татарстана Рустема Загидуллина пресс-служба.

Отменены в том числе и ряд мер поддержки в период коронавирусных ограничений.