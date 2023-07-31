"Международный туризм — это двигатель экономики, внушительная валютная выручка, способ сохранения и создания рабочих мест в разных сферах, эффективный инструмент народной дипломатии. Введение электронных виз должно повлиять на его рост положительным образом. За время пандемии накоплен значительный отложенный спрос на путешествия, и нам важно обратить внимание зарубежных туристов на Россию и Санкт-Петербург, привлечь их сюда, сделать так, чтобы они захотели вернуться еще не раз", — цитирует пресс-служба главу комитета Сергея Корнеева.

Он уточнил, что потенциал Петербурга за последнее время был представлен на выставках в Саудовский Аравии, Китае, Иране, Индии и ряде других стран.

По мнению вице-президента Российской гостиничной ассоциации Алексея Мусакина, в первую очередь электронными визами воспользуются деловые туристы, а затем и другие путешественники.

"Больше всего иностранцев ждут отели категорий 4 и 5 звезд — прежде они на 70% заполнялись гостями из других стран. Введение электронных виз, безусловно, важный шаг на пути к постепенному восстановлению турпотока из-за рубежа. Но на настоящий рост можно будет рассчитывать только после того, как будет решен вопрос с платежными инструментами для иностранцев на территории России", — считает он.

По данным Смольного, средний чек туриста из дальнего зарубежья в Петербурге составляет 114 тыс. рублей, что значительно превышает уровень трат других гостей города.

В 2019 году из 10,5 млн гостей Петербурга 4,9 млн были иностранцами. В 2022 году в город приехали только 350 тыс. зарубежных туристов.

Как сообщалось, с 1 августа возможность оформить электронную визу в Россию появится у граждан 55 государств, включая Индию, Китай, Турцию, Саудовскую Аравию, Кувейт, Оман, Иран, Индонезию, Малайзию, Филиппины и Мексику.