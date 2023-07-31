"На площадке перед Пушкинской галереей в Курортном парке пройдут мастер-классы, спортивные игры и эстафеты, музыкальная программа", — говорится в сообщении.

Будут представлены выставка военно-исторического музея и этнографическая интерактивная экспозиция "Казачье Подворье".

Кроме того, организована выставка-ярмарка народных промыслов и картин. Прямо с площадки фестиваля взлетит аэростата "Россия".

Мероприятие пройдет в течение двух дней и завершится 13 августа. Его организаторы — Союз дизайнеров России на Кавказских Минеральных Водах и движение детей и молодежи "Движение первых".