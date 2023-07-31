"Общественное пространство благоустраивается за счет средств от выигранного гранта во всероссийском конкурсе лучших городских проектов в номинации "Исторические поселения", а также дополнительных денежных средств, выделенных из регионального бюджета. Общая стоимость работ — более 140 млн рублей", — говорится в сообщении.

Изначально парк был заложен в честь приезда в Белев русского поэта Василия Жуковского, а уже после перешел в ведение консервного завода, который закрылся.

Как будет выглядеть новое общественное пространство, решали сами жители, проводились различные опросы. Большинство людей было за создание в парке памп-трека. Это специальная трасса, по которой катаются на велосипедах, роликах и скейтах, отметили в пресс-службе.

Появятся здесь и зеленый лабиринт, а также четыре зоны: центральная, детская, прогулочная и активная, где разместят детские площадки, беседки, амфитеатр и другие арт-объекты.

"Подобных памп-треков в Тульской области нет, и это гордость для Белева. Уверен, парк станет любимым общественным пространством у горожан", — приводятся в сообщении слова председателя Тульской облдумы Николая Воробьева.

Планируются, что в обновленном парке будут проводить все праздничные городские мероприятия. Реконструкцию планируется завершить в октябре.

В 2023 году отмечается 240-летие со дня рождения поэта и переводчика Василия Жуковского. Один из основоположников романтизма в русской поэзии Жуковский родился в 1783 году в селе Мишенское Белевского уезда Тульской губернии. При дворе был учителем русского языка будущей императрицы Александры Федоровны и наставником наследника престола, будущего императора Александра II.