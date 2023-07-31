"В следующем году мы увидим дальнейшие масштабные преобразования в историческом центре Клина. Проект, предусматривающий благоустройство Советской пощади и воссоздание на улице Папивина городского бульвара, за который проголосовали почти 12 тысяч клинчан, будет реализован в 2024 году", — написала Сокольская в своем телеграм-канале.

Новое пространство, создаваемое на улице Чайковского, будет переходить на сопряженную территорию перед Троицким собором. До конца года на берегу Сестры после завершения санитарной очистки откроется общественное пространство со смотровыми площадками, террасным спуском к реке, пешеходной зоной и парковками.