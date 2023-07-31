Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю из аэропорта "Внуково", сообщила представитель компании журналистам.

"Это новое направление для авиакомпании и второй город в ОАЭ, куда "Победа" выполняет полеты. Сейчас "Победа" выполняет ежедневные рейсы из Москвы в Дубай", — отметила она.

Помимо ОАЭ, в зарубежную маршрутную сеть "Победы" сейчас входят рейсы в Узбекистан, Белоруссию, Турцию и Армению.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпании группы "Аэрофлот". Базируется в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево". Парк перевозчика состоит из Boeing 737-800 с салонами только эконом-класса.