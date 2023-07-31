"Пока на лечении в больнице остаются двое детей (из 17 госпитализированных — ИФ)", — говорится в сообщении.

Со ссылкой на замминистра здравоохранения Удмуртии Наталью Соколову уточняется, что четверо детей и четверо взрослых, находившихся на амбулаторном лечении, уже выздоровели.

27 июля сообщалось о вспышке острой кишечной инфекции в детском лагере "Юность". Всего заболело 25 человек, а том числе четверо взрослых, было госпитализировано 17 детей.

Роспотребнадзор выявил норовирус в салатах и у семи сотрудников лагеря. Деятельность учреждения была приостановлена.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).