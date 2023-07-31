Ранее со ссылкой на региональную прокуратуру сообщалось о 10 случаях заболевания.
"Известно, что дети находились в разных отрядах, однако питались и пили воду в одной столовой. В настоящее время состояние детей удовлетворительное", — отметили в пресс-службе.
Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее прокуратура города Щекино организовала проверку по поступившей информации об ухудшении состояния здоровья детей, посещающих оздоровительный лагерь "им. С. Чекалина" в муниципальном образовании Яснополянское.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, по предварительным данным, в муниципальном автономном учреждении "Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи" им.С.Чекалина" зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции.
Специалисты управления на месте проводят санитарно-эпидемиологическое расследование с лабораторным контролем.
Также в лагерь выехали педиатр детской областной больницы и терапевт Щекинской больницы для осмотра детей и взрослых.