"По предварительным данным, 30 июля у 18 детей, возрастом от 7 до 14 лет, и 9 взрослых, находящихся в оздоровительном лагере, расположенном в Тульской области, ухудшилось состояние здоровья, появилась рвота, диарея и повышение температуры тела", — говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на региональную прокуратуру сообщалось о 10 случаях заболевания.

"Известно, что дети находились в разных отрядах, однако питались и пили воду в одной столовой. В настоящее время состояние детей удовлетворительное", — отметили в пресс-службе.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее прокуратура города Щекино организовала проверку по поступившей информации об ухудшении состояния здоровья детей, посещающих оздоровительный лагерь "им. С. Чекалина" в муниципальном образовании Яснополянское.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, по предварительным данным, в муниципальном автономном учреждении "Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи" им.С.Чекалина" зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции.

Специалисты управления на месте проводят санитарно-эпидемиологическое расследование с лабораторным контролем.

Также в лагерь выехали педиатр детской областной больницы и терапевт Щекинской больницы для осмотра детей и взрослых.