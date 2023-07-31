"Нам удалось обсудить вопросы развития авиатранспортной отрасли в Красноярском крае до 2035 года, ее серьёзные перспективы. Также мы затронули вопрос по созданию особой экономической зоны на территории, прилегающей к аэропортам Черемшанка и Красноярск. К 2026 году мы планируем расширение маршрутной сети Красноярского авиаузла более чем до 80 направлений с широкими трансферными возможностями", — цитирует пресс-служба аэропорта слова Метцлера.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе, речь идет о расширении сетки маршрутов внутри Сибирского федерального округа, а также о появлении новых — в страны Азии.

По данным сайта красноярского аэропорта, в настоящее время из воздушной гавани полеты осуществляют более 20 авиакомпаний по более чем 60 направлениям. Таким образом, число обслуживаемых маршрутов может возрасти на 33%.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта Красноярска в 2022 году составил 3,095 млн человек, что на 13% больше показателя 2021 года. В компании заявляли о намерении, как минимум, сохранить уровень 2022 года и в 2023 году. В первом квартале текущего года аэропорт увеличил пассажиропоток на треть к аналогичному периоду 2022 года.