"Над склоном горы Джуца села Юца (Предгорный округ Ставропольского края) во время планирования произошло столкновение парапланов", — говорится в сообщении.

Один из пилотов погиб от множественных переломов, другого доставили в центральную больницу Пятигорска.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения Ставрополья, второй пилот находится на амбулаторном лечении и получает всю необходимую помощь.

Это уже второе подобное столкновение на горе Юца в июле. Первое произошло 20-го числа, тогда двое дельтапланеристов столкнулись из-за неправильного пилотирования одного из них, оба пострадали.