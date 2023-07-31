"В ближайших планах приступить к комплексному благоустройству нижней части парка имени Воробьева. Эта территория победила на всероссийском голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства. Здесь пустырь, но уже в скором будущем он преобразится", — говорится в сообщении.

На территории парка появятся прогулочная зона, спортивное ядро с велодорожками, скейт-парком, веревочным городком и универсальными площадками. Также планируется обустроить зону для проведения массовых мероприятий, детские площадки. Ранее в парке за счет средств администрации обустроили пешеходные дорожки. В пресс-службе администрации муниципалитета "Интерфаксу" уточнили, что работы по благоустройству завершат до конца третьего квартала 2024 года. Общая площадь зеленой зоны составляет 7,9 га. Работы проводятся по нацпроекту "Жилье и городская среда".