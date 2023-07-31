"Практически повсеместно в августе ожидается температура выше нормы или около нормы, нигде не прогнозируется класс ниже нормы", — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что теплая погода с классом температуры выше многолетних значений прогнозируется практически во всем Центральном федеральном округе, кроме его западной части (Брянская, Смоленская, Тверская области), где температура будет около нормы, но с аномалиями на положительном фоне. "Класс выше нормы будет в Московской, Ярославской, Рязанской и центрально-чернозёмных областях", — отметил Вильфанд.

Также температура выше нормы в августе прогнозируется в Поволжье, на Урале, на востоке Южного федерального округа, а также в Приморском крае и на Сахалине.

Только в одном регионе страны — в северной половине Якутии температура будет около нормы с небольшой отрицательной аномалией.

Говоря об осадках, Вильфанд сообщил, что в августе дефицит осадков прогнозируется на севере Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Кроме того, дефицит осадков прогнозируется на юго-востоке Европейской территории России — нижней Волге, Волгоградской, Астраханкой областях, а также на южной половине Приволжского федерального округа — Самарской, Саратовской, Оренбургской областях и в Башкортостане. Кроме того, дефицит осадков прогнозируется на юге Урала — в Челябинской, Курганской, Тюменской областях. Также дефицит осадков будет в Омской, Новосибирской областях и Алтайском крае.

Избыток осадков прогнозируется в августе на самом северо-западе европейской России — Ленинградской, Мурманской, Новгородской областях и Карелии. Также избыток прогнозируется в Иркутской области, Бурятии и в Забайкальском крае, Приморском крае, на Сахалине и на Камчатке.

"На остальной территории прогнозируется количество осадков близкое к многолетним значениям", — добавил Вильфанд.