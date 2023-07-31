"На 31 июля отобрано 240 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Согласно результатам мониторинга девяти водных акваторий на 24 пляжах, только на четырех пляжах качество воды соответствует гигиеническим нормативам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что купание разрешено на 1-м Суздальском (Верхнем), 2-м Суздальском (Среднем) озерах и Ольгинском водоеме в Выборгском районе, а также на озере Безымянное в Красносельском районе.

Остальные 20 водных акваторий не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Ранее сообщалось, что неделю назад Роспотребнадзор не нашел ни одного пригодного для купания пляжа в Петербурге.