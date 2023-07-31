По данным министерства, число путешественников из России выросло в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Второе место по турпотоку в Турцию заняла Германия, откуда прибыли 2,27 млн человек. Замыкает тройку Великобритания – почти 1,5 млн.

В топ-5 также вошли Болгария (1,3 млн) и Иран (1 млн).

Общий иностранный турпоток в Турцию в первом полугодии составил 19,6 млн, это на 16,5% больше чем годом ранее (16,36 млн).

Согласно статистике, в июне Россия также стала лидером по числу прибытий в Турцию – 819,8 тыс. На втором месте с большим отставанием Германия (686,2 тыс.), за ней следует Великобритания (507 тыс.). В первую пятерку вошли Болгария (250,7 тыс.) и Польша (242,4 тыс.).

Всего в июне Турцию посетили более 5,5 млн иностранных путешественников.