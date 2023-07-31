"120 лет назад — в 1903 году по просьбе царского правительства исследование карста и пещер Большого Сочи на предмет поиска водоснабжения провел известный французский географ Эдуард Альфред Мартель, а 60 лет назад создали секцию спелеологии Сочинского географического общества", — подчеркнул руководитель СГО.

По его словам, географа Мартеля считают основоположником мировой спелеологии.

"Любители начали лазать по сочинским пещерам в конце 19 века. Но, научные исследования пещер начались в начале 20 века. Француза царское правительство попросило изучить пещеры с целью улучшения водоснабжения. Мартель исследовал побережье и открыл Ахштырскую пещеру", — рассказал Блинов.

По его словам, на территории Сочи находится более 800 подземных карстовых полостей и пещер, что больше, чем в любом другом регионе России. В их поисках, открытиях и исследованиях активно участвуют сочинские спелеологи. Их имена носят некоторые пещеры, а пещера Географическая на хребте Алек получила свое название в честь Сочинского географического общества.

"Сочинская школа спелеологии находится на ведущих позициях в России и мире. Спелеологи проводят экспедиции и походы, оказывают помощь ученым в изучении горных пород и спелеофауны", — отметил руководитель секции пропаганды экологических знаний.

По его словам, в юбилейный день специалистов ЮРПСО МЧС России и Службы спасения Сочи в Воронцовских пещерах проведут мастер-классы по безопасному нахождению в горах, лесах и пещерах, а также пройдет выставка редких спелеологических и археологических находок.

"В мероприятиях примут участие воспитанники молодежно-патриотического детского клуба "Планета" и "Центра детского и юношеского туризма и экскурсий", — добавил руководитель пресс-службы.