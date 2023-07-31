"Для увеличения пропускной способности действующего аэропорта Иркутска планируется построить дополнительный терминал. Это будет модульное быстровозводимое здание. В нём разместят зону прилёта, выдачи багажа и ожидания трансфертных пассажиров внутренних авиалиний. Рядом сделают автопарковку", — сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Инвестиции в проект не указываются. Но, как отмечается, сам аэропорт за счет своей чистой прибыли вложит в собственную реконструкцию более 800 млн рублей до 2026 года.

Вопрос развития авиаузла в понедельник обсуждался на совещании помощника президента РФ Игоря Левитина, генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

"Мы должны обеспечить комфортные условия для 3 млн пассажиров в действующем аэропорту. Для этого необходимо строить новый терминал, делать реконструкцию действующей взлётно-посадочной полосы. Проектировщики получат поручение рассмотреть возможность строительства второй взлётно-посадочной полосы (ВПП), которая должна быть в этом аэропорту и не мешать жителям прилегающих территорий по шумовым воздействиям", — цитирует пресс-служба Левитина.

По прогнозам правительства региона, в этом году пассажиропоток аэропорта достигнет 3,5 млн человек (ранее сообщалось о том, что в 2023 году аэропорт примет и отправит 3 млн пассажиров).

Вопрос строительства нового аэропорта Иркутска за пределами города (в районе села Позднякова) власти региона намерены решать параллельно с реконструкций существующего авиаузла.

"А дальше — это основной действующий аэропорт, новый, строительство которого мы всё равно планируем. Он остаётся в указе президента России. Мы будем подводить инфраструктуру к нему: автомобильные и железную дороги магистральный трубопровод. Всё это нужно смотреть с концессионером, который даст свои заключения", — цитирует пресс-служба губернатора Кобзева.

Как сообщалось, в феврале этого года аэропорт Иркутска заявил о намерении в 2023 году построить новое здание вокзала внутренних авиалиний, которое будет принимать пассажиров прилетающих рейсов. Новое здание вокзала внутренних авиалиний "под прилет" разместится поблизости от действующего.

Аэропорт имеет два терминала (внутренний и международный) и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. метров. Он расположен в городской черте, а перенос авиаузла обсуждается более 30 лет. После очередной авиакатастрофы в 2006 году (тогда лайнер А310 авиакомпании S7 съехал со взлетно-посадочной полосы и врезался в гаражи) власти рассматривали две площадки под Иркутском: в Пади Ключевой и деревне Позднякова.

Сейчас перспективной площадкой является последняя. Власти региона ранее сообщали, что строительство нового авиаузла может начаться в 2028 году, если проект попадет в комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры.

Стоимость строительства нового аэропорта за пределами Иркутска ранее оценивалось в 73 млрд рублей.

Собственником АО "Международный аэропорт Иркутск" является правительство Иркутской области. В аэропорту базируются два перевозчика — "ИрАэро" и "Ангара". Пассажиропоток аэропорта по итогам 2022 года составил 2,625 млн человек.