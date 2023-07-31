"Прокуратура города Щекино организовала проверку по поступившей информации об ухудшении состояния здоровья детей, посещающих оздоровительный лагерь "им. С. Чекалина" в муниципальном образовании Яснополянское. По предварительной информации, жалобы на рвоту поступили от 10 детей, посещающих разные отряды данного лагеря", — говорится в сообщении.

Точное количество детей, обратившихся за медицинской помощью, будет установлено в ходе проверки.

Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в детском лагере, подчеркивается в сообщении.

Проверку также организовал Следственный комитет.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, по предварительным данным, в муниципальном автономном учреждении "Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи" им.С.Чекалина" зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции.

"Специалисты Управления незамедлительно выехали на место. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование с лабораторным контролем", — отмечается в сообщении.

В Минздраве региона журналистам сообщили, что в лагерь выехали педиатр детской областной больницы и терапевт Щекинской больницы для осмотра детей и взрослых.