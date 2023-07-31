Точное количество детей, обратившихся за медицинской помощью, будет установлено в ходе проверки.
Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в детском лагере, подчеркивается в сообщении.
Проверку также организовал Следственный комитет.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, по предварительным данным, в муниципальном автономном учреждении "Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи" им.С.Чекалина" зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции.
"Специалисты Управления незамедлительно выехали на место. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование с лабораторным контролем", — отмечается в сообщении.
В Минздраве региона журналистам сообщили, что в лагерь выехали педиатр детской областной больницы и терапевт Щекинской больницы для осмотра детей и взрослых.