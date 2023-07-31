«Глава государства подписал Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия абзаца второго пункта 1 статьи 78 части первой Налогового кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как следует из документа, с 1 июля 2023 г. от обложения налогом на добавленную стоимость освобождаются операции по реализации организацией, осуществляющей туроператорскую деятельность, туристского продукта в сфере внутреннего туризма и (или) въездного туризма.

Как ранее сообщали в Российском союзе туриндустрии, отмена НДС на путевки по России позволит туроператорам снизить цены до 10%, вложить дополнительные средства в создание новых маршрутов и продуктов.