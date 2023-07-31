"Уже в этом году в рамках национального проекта "Культура" здесь появится современное мультимедийное оборудование и инновационные интерактивные зоны, обновится существующая экспозиционная площадь", — говорится в сообщении.

Также в рамках реставрационных работ предусмотрено создание новых залов для расширения экспозиции, например, таких как лакейская комната, где будут представлены образцы сельскохозяйственного оборудования XVIII века, выполненные Болотовым.

Андрей Тимофеевич Болотов — уроженец Тульской губернии, ученый, энциклопедист, основоположник русской агрономической науки.

С именем тульского энциклопедиста, основателя агрономии в России связаны многие передовые для того времени идеи в сельском хозяйстве. Ананасы, помидоры, картофель и другие плоды своего труда, выращенные по собственной методике, ученый поставлял и к императорскому столу.

Музей-усадьба А.Т.Болотова "Дворяниново" входит в федеральный туристический маршрут "Русские усадьбы".