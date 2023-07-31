"Три человека, получившие тяжёлые травмы, направлены вертолётом санавиации для госпитализации в Республиканскую больницу", — говорится в сообщении.

Все пострадавшие были доставлены в Чемальскую районную больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь.

"У подростка зафиксированы легкие повреждения, его жизни ничего не угрожает", — уточняется в сообщении.

Сообщение о столкновении в 3 км от села Чемал ассенизатора HINO с пассажирским микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter поступило в дежурную часть в 10:06 по местному времени (6:06 мск). В результате получили травмы семь человек (из них один ребенок), один человек скончался по пути в Чемальскую районную больницу.

Всего в автобусе находились 20 человек, в том числе два ребенка. Туристическая группа направлялась к водопаду Чечкыш в Чемальском районе республики.