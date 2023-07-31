Мероприятие пройдет в исторической части города — на Базарной площади. В нем примут участие более сотни ремесленников из городов и районов Тюменской области, говорится в сообщении.

В программе праздника — несколько десятков творческих мастер-классов, концерты, выступление исторических реконструкторов.

Кроме того, все желающие под руководством тобольских художников смогут принять участие в создании "сказочного" глиняного городка, на его создание будет приготовлено 100 кг глины.

Также гости праздника смогут посмотреть представление театра Петрушки, послушать выступление музыкантов, выпить чай из самовара и прокатиться на карусели.