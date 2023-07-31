"Несмотря на старания врачей, одна из женщин в крайне тяжелом состоянии с термическими поражениями до 95% в выходные скончалась. Состояние второй пациентки врачи также оценивают как крайне тяжелое. Мужчину после оказания необходимой медицинской помощи по профилю травматология сегодня также перевели из БСМП в Центр термических поражений", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 12 пострадавших

Как сообщалось, вертолет Ми-8 с туристами потерпел крушение 27 июля в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай при заходе на посадку после того, как задел электрические провода. На борту было 16 человек, в том три числе пилота. В результате аварии четыре человека погибли, 10 пострадали, из них семеро госпитализированы. Вертолет сгорел и полностью разрушен.

Потерпевший крушение вертолет Ми-8 принадлежит авиакомпании "Алтай Авиа".

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

28 июля в Алтайский край были доставлены три пациента, пострадавшие при крушении вертолета. Женщин госпитализировали в Центр термических поражений Городской больницы N3, мужчину в Больницу скорой медицинской помощи.