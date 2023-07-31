"Погода в течение этой недели будет общепримиряющей для тех москвичей, которые любят жаркую, солнечную погоду, и для тех, кто предпочитает умеренную погоду. Теплые ночи, хорошие, летние дни и такая комфортная погода для всех желающих", — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в течение недели в столичном регионе давление будет ниже нормы на 4-5 градусов, что приведет к неустойчивости в атмосфере, поэтому в Москве прогнозируется переменная облачность, но солнечной погоды будет больше. Начиная со среды в Москве возможны кратковременные дожди, но как отметил Вильфанд, они будут "совсем кратковременные, которые характерны для лета — быстрое облакообразование, небольшой дождь не повсеместно и затем опять солнышко".

Температура в течение недели будет повышаться. Так, во вторник будет плюс 25 — плюс 27, в среду и четверг — плюс 26 — плюс 27, в пятницу плюс 27 — плюс 29, а в субботу уже плюс 28 — плюс 32. Ночные температуры также будут высокими, начиная с ночи на среду в столичном регионе температура не будет опускаться ниже плюс 15 градусов.

Температурный фон, который установится в столице, будет выше нормы: во вторник на 1 градус, в среду и четверг на 2-3, а в пятницу и субботу уже на 3-4 градуса.