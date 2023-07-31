Установлено, что в воскресенье вечером на реке Сок в селе Малая Царевщина гребным винтом проплывавшего мимо катера задело находившуюся в воде девушку.
"С полученными телесными повреждениями пострадавшая госпитализирована", — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ч.1.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, идет допрос свидетелей, устанавливается лицо, управлявшее судном.