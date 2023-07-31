Уголовное дело возбуждено после опрокидывания грузовика с уральскими туристами на Алтае

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СКР расследует обстоятельства отравления в удмуртском лагере в рамках уголовного дела

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, идет допрос свидетелей, устанавливается лицо, управлявшее судном.

Уголовное дело возбуждено по ч.1.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

"С полученными телесными повреждениями пострадавшая госпитализирована", — говорится в сообщении.

Установлено, что в воскресенье вечером на реке Сок в селе Малая Царевщина гребным винтом проплывавшего мимо катера задело находившуюся в воде девушку.

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Уголовное дело возбуждено по факту травмирования девушки гребным винтом катера на реке Сок в Красноярском районе Самарской области, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР в своем телеграм-канале.

Сегодня в 12:07 Дело о травмировании девушки гребным винтом катера расследуют в Самарской области

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