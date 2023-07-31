Из-за проливных дождей в понедельник утром аэропорты Пекина отменили более 180 рейсов. Движение более чем на 350 трассах столицы прервано.

Помимо Пекина, ливни продолжаются в городе Тяньцзинь, а также в провинциях Хэбэй и Шэньси.

В КНР в ночь на понедельник зафиксировали рекордное количество осадков в этом году после того, как тайфун "Доксури" вызвал сильнейшие ливни. Среднее количество осадков в Пекине за ночь достигло 140,7 мм. В районе Фаншань максимальное количество осадков достигло 500,4 мм. Ожидается, что во вторник ливни усилятся в южных и западных провинциях Китая.

Кроме того, метеорологи предупреждают о приближении тайфуна "Ханун", который ударит по Китаю на этой неделе.

Ранее тайфун "Доксури" обрушился на Филиппины, неделя непогоды привела к гибели 39 человек. Тысячи остались без крыши над головой, или были вынуждены эвакуироваться. Также тайфун принес проливные дожди и сильный ветер на Тайвань, особенно пострадал архипелаг Пэнху в южной части Тайваньского пролива.