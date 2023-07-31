"Капитальный ремонт моста через реку Ковда пройдет на участке трассы А-123 Чекшино — Тотьма — Котлас — Куратово. Именно по этой дороге проходит туристический маршрут в Великий Устюг, к резиденции Деда Мороза", — говорится в сообщении.

Уточняется, что мост расположен в 1 км от деревни Большая Семеновская. Техническое состояние объекта признали неудовлетворительным. Длина моста — 39,85 м, строительная длина подходов — 110,15 м. На время работ откроют временную объездную дорогу на участке А-123. Также в ведомстве пояснили, что заказчиком проекта стало Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва-Архангельск Федерального дорожного агентства" (ФКУ Упрдор "Холмогоры").