В течение двух дней на площадке работала ремесленная слобода, лагерь реконструкторов, лекторий, музыкальный театр для детей, настольные исторические игры. Также организаторы подготовили концерт с участием фольклорных коллективов Подмосковья.
Битва при Молодях или Молодинская битва — военное сражение, произошедшее в 1572 году на территории, сейчас входящей в границы городского округа Чехов Московской области. В битве участвовали русские войска под предводительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина и армия хана Девлет I Гирея. Несмотря на значительное численное превосходство, армия противника бежала и понесла значительные потери.
В 2022 году фестиваль посетили 42 тыс. человек.