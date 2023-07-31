"Более 48 тысяч гостей зарегистрировались на двухдневный фестиваль "Гуляй город". Хочу еще раз особо отметить, что выбор места и даты проведения фестиваля основаны на историческом событии — Битве при Молодях, которая прошла с 29 июля по 2 августа 1572 года", — написал Артамонов в своем телеграм-канале в понедельник.

В течение двух дней на площадке работала ремесленная слобода, лагерь реконструкторов, лекторий, музыкальный театр для детей, настольные исторические игры. Также организаторы подготовили концерт с участием фольклорных коллективов Подмосковья.

Битва при Молодях или Молодинская битва — военное сражение, произошедшее в 1572 году на территории, сейчас входящей в границы городского округа Чехов Московской области. В битве участвовали русские войска под предводительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина и армия хана Девлет I Гирея. Несмотря на значительное численное превосходство, армия противника бежала и понесла значительные потери.

В 2022 году фестиваль посетили 42 тыс. человек.