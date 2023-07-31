Вместе с тем большая часть пассажиров осталась на борту лайнера и с палубы наблюдает за ходом акции, сообщают грузинские СМИ.

Ранее в понедельник в ходе акции были задержаны десять человек. К этому часу задержаны еще несколько оппозиционеров.

Как заявил журналистам начальник полиции Батуми Ираклий Дгебуадзе, задержания граждан происходят на основании административного кодекса за мелкое хулиганство и неподчинение полиции.

По информации местных СМИ, автобусы с российскими туристами передвигаются в Батуми под надзором полицейских автомашин.

По заявлению министерства экономики и устойчивого развития Грузии, круизный лайнер Astoria Grande, плавающий под флагом Палау, не находится под санкциями и может свободно заходить в различные порты по всему миру.