Заявление подано 28 июля. В третьих лицах — банк ВТБ. Материалы, в которых описана суть претензий, пока не опубликованы.

На сайте "Трансстройинвеста" указано, что среди работ компании во "Внуково" — строительство аэровокзального комплекса "Внуково-1", перронов для стоянки самолетов, ангаров бизнес-авиации, объектов авиатопливообеспечения.

В 2012 году сообщалось, что ОАО "Аэропорт Внуково" (присоединено к МАВ в 2017 году) выступило поручителем за "Трансстройинвест" по кредитному договору на 2,5 млрд руб. с Банком Москвы. Последний с 2016 года входит в группу ВТБ и переименован в БМ банк.