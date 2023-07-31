«Африка – популярное направление, и расширение географии рейсов позволили бы туроператорам увеличить ассортимент предложений по выездному туризму. Мы рассматриваем такие варианты, как полеты в Танзанию на остров Занзибар и, конечно, расширение полетов в Тунис, другие страны. Сейчас уже и российские, и иностранные авиакомпании имеют допуски на рейсы», — сказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

По словам гендиректора туроператора «Арт-Тур» Дмитрия Арутюнова, спрос на поездки в регион и сейчас, при ограниченной перевозке, довольно высокий.

«У нас это направление ежегодно практически удваивается. Многих привлекает его природный потенциал, национальные парки и заповедники, где можно в живой природе увидеть огромные скопления животных. Почти 80% наших туристов выбирают комбинированные туры – сафари плюс отдых, экскурсии. Очень высок процент возвратных туристов, особенно в Танзании, куда мы ждем запуска прямых рейсов», — рассказал он.

Эксперт напомнил, что авиасообщение с африканскими странами сейчас более удобное, чем со странами Европы.

«В Париж туристам приходится лететь с пересадками больше суток, а во многие африканские страны можно добраться гораздо быстрее, например, с пересадками в странах Ближнего Востока. Кроме того, после пандемии, когда туристы стали избегать поездок в многолюдные города, значительно вырос интерес к путешествиям на природу. Африка сейчас переживает бум международного спроса», — сказал он.

Арутюнов отметил, что в последние годы страны Африки поняли значение туризма, поэтому там строится все больше дорог, отелей высокого уровня, в том числе приходят и международные сетевики.

«У нас есть прямые рейсы в Алжир, активно развивается авиационное сообщение с Эфиопией. Национальная авиакомпания Ethiopian Airlines – одна из крупнейших в мире, оснащенная самым современным флотом. При этом у нее одна из лучших, как говорят, специалисты, «разлеток» по континенту. Из Аддис-Абебы удобно летать в соседние страны. Наши туристы активно пользуются этими рейсами. У Эфиопии большое будущее на российском рынке», — добавил он.

Самыми перспективными странами для туризма эксперт считает Кению, Танзанию, ЮАР. Организация прямых рейсов в ЮАР также обсуждалась на форуме «Россия-Африка».

Второй саммит Россия – Африка прошел в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоялся экономический и гуманитарный форум.