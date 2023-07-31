Согласно информации на сайте аэропорта, ранее Беликов занимал должность замгендиректора компании по корпоративному управлению и кадровой политике.

На посту главы иркутского аэропорта Беликов сменил Андрея Скубу.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Беликов трижды с 2019 года сменял Скубу на посту гендиректора, каждый раз на срок от одной недели до месяца.

В пресс-службе аэропорта воздержались от комментариев относительно кадровых перестановок.

Собственником АО "Международный аэропорт Иркутск" является правительство Иркутской области. Аэропорт расположен в черте города, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. метров. В аэропорту базируются два перевозчика — "ИрАэро" и "Ангара". Пассажиропоток АО "Международный аэропорт Иркутск" по итогам 2022 года составил 2,625 млн человек.