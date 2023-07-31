"На его территории расположены многочисленные историко-культурные и природные объекты туристского показа, которые пользуются популярностью у российских и иностранных туристов", — цитирует его пресс-служба правительства республики.

Министр отметил, что за 2022 год туристический поток в район составил более 300 тыс. человек. "Гунибский район включен в кольцевой брендовый туристский маршрут "Легенды Дагестана". На сегодняшний день это самый укомплектованный средствами размещения горный район. На его территории расположены 22 гостевых дома, четыре гостиницы, три турбазы и один санаторий. Общий номерной фонд составляет 870 койко-мест. Кроме того, из 91 маршрута, находящегося в реестре маршрутной сети республики Дагестан, 29 маршрутов проходит через территорию Гунибского района", — рассказал Мерданов.

Он добавил, что в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" на территории муниципалитета реализованы два проекта — создано 60 гостиничных мест, 12 новых рабочих мест и инвестировано 33,8 млн рублей.

Помимо этого, в селе Салта реализован проект туристического комплекса "Салта-экстрим". Он включает гостиницу на 50 человек, ресторан и летнее кафе, бассейн, канатную дорогу, спортзал, футбольное поле.

Вместе с тем, по словам Мерданова, в селе Чох на стадии завершения находится проект "Чох-Россо" состоящий из гостиницы, шести бунгало и коттеджа на 40 номеров, обзорной площадки, этно-ресторана и банного комплекса. Объем инвестиций оценивается более чем в 500 млн рублей.

Вблизи села Гамсутль на 16 га реализуется проект "Парк приключений Гамсутль" с общей стоимостью 60 млн рублей. Объект включает смотровые площадки, летнее кафе, экстрим парк (зип-лайн, виа-феррата, подвесные мосты).

"Министерством второй год реализуется программа поддержки проектов местных инициатив в муниципальных районах республики. Это позволило создать благоприятную туристическую среду и решить давнюю проблему с обеспечением безопасности на Салтинском водопаде и Карадахской теснине», — добавил Мерданов.

Он напомнил, что оба объекта – одни из самых популярных у туристов в республике.