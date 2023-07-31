По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 00:51 мск в понедельник, находился примерно в 6 км к юго-юго-востоку от центра города Шерегеш, где расположен горнолыжный курорт.

Интенсивность сотрясений в эпицентре — 3,5 балла по шкале MSK-64. Ранее в окрестностях Шерегеша фиксировались аналогичные по силе землетрясения. По информации Алтае-Саянского филиала, землетрясения в Кузбассе в основном связаны с интенсивными горными работами: выемка и перемещение больших объемов породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре. Как правило, очаги таких землетрясений находятся на небольшой глубине.