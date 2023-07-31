"Соответствующий приказ подписала министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич. Причина — повышение пожарной опасности в лесах", — говорится в сообщении.

На машинах допускается только сквозной проезд через лес по дорогам общего пользования. При этом посещение лесов разрешено тем, чья работа связана с нахождением в них.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

На въездах в лес установят предупредительные аншлаги. Также организуют патрулирование лесов и мест отдыха людей. Ближайшие 10 дней службы будут находиться в режиме повышенной готовности. Отряд лесных пожарных пополнят сотрудники лесопожарного центра Коми, которые 29 июля возвращаются из командировки в Ханты-Мансийский автономный округ.

Лесопожарная обстановка находится на контроле. По данным на пятницу, с начала пожароопасного сезона в республике ликвидировали 40 лесных пожаров на площади 142,72 га.

Власти объявили о начале пожароопасного сезона в Коми с 29 апреля. Первый лесной пожар в этом году в регионе зарегистрировали 15 мая. Пик горимости лесов в республике ожидали в июле.

С 24 мая в лесах республики ввели особый противопожарный режим.