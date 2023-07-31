Сообщение о столкновении в 3 км от села Чемал ассенизатора HINO с пассажирским микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter поступило в дежурную часть в 10:06 по местному времени (6:06 мск).

"В результате получили травмы семь человек (из них один ребенок), один человек скончался по пути в Чемальскую РБ (районную больницу — ИФ)", — говорится в сообщении.

Всего в автобусе находились 20 человек, в том числе два ребенка.

Для оказания помощи на место происшествия прибыли шестеро пожарных Чемальской пожарно-спасательной части №5 и две единицы техники.

"Огнеборцы оказали первую и психологическую помощь пострадавшим, помогли транспортировать пострадавших до машины скорой помощи, отключили аккумулятор у авто", — отмечается в пресс-релизе.

В пресс-службе ГУ МЧС России по республике "Интерфаксу" уточнили, что в микроавтобусе находилась туристическая группа, которая направлялась к водопаду Чечкыш в Чемальском районе республики.