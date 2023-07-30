По информации ведомства, упавшие из-за ураганного ветра деревья завалили палаточный лагерь, который располагался на берегу озера Яльчик. Восемь человек погибли, около 20 пострадали. Точное число пострадавших выясняется.

В МЧС добавили, что на месте происшествия работают 93 сотрудника МЧС и 30 единиц техники. Туристическая группа не была зарегистрирована в спасательных службах.

Еще два человека, в том числе один ребенок, пострадали от стихии возле озера Таир.

Мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов сообщил в телеграм-канале, что общее число погибших из-за урагана в республике восемь человек, десять госпитализированы, двое из них — в тяжелом состоянии. По словам мэра, в Йошкар-Оле над ликвидацией последствий непогоды работают коммунальные службы.

Яльчик — крупнейшее озеро в Марий Эл, располагается в национальном парке Марий Чодра. Как и озеро Таир в Звениговском районе республики, это популярное место отдыха жителей региона.