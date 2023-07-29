Всего бедствие затронуло свыше 724 тыс. человек. Тайфун вызвал затопление и сход оползней. В частности, в городском уезде Наньань некоторые жители оказались заблокированы в подтопленных домах. Власти уезда попросили сограждан запастись едой, водой и другими необходимыми вещами. В Фуцзяни накануне закрыли порты, паромные переправы и туристические достопримечательности, а в субботу в городском округе Фучжоу приостановили движение общественного транспорта.

"Доксури" стал самым сильным тайфуном, который переживала провинция Фуцзянь с момента начала метеорологических наблюдений здесь в 1950 году. В пятницу по меньшей мере пять городов в провинции установили рекорд по количеству выпавших за сутки осадков.

Утром тайфун "Доксури" сместился в провинцию Аньхой и ослаб до тропической депрессии. Однако Национальный метеорологический центр в субботу вновь объявил предупреждение "оранжевого" уровня в связи с обстановкой: это второй по значимости уровень погодной опасности.

В субботу и воскресенье тропические ливни прогнозируют в Пекине, Тяньцзине, провинции Шаньдун, Хэнань, Ляонин; в отдельных районах за час может выпасть более 80 мм осадков. Ненастная погода может установиться на территории проживания 130 млн человек.

Сильные дожди ожидают всего более чем в 12 провинциях КНР — от Цзянси на юго-востоке до Хэбея на севере.

Ранее "Доксури" обрушился на Филиппины, неделя непогоды привела к смертям 39 человек. Тысячи остались без домов, или были эвакуированы. Также тайфун принес проливные дожди и сильный ветер на Тайвань, особенно пострадал архипелаг Пэнху в южной части Тайваньского пролива.

"Доксури" — название для тайфунов, предложенное Южной Кореей и означающие "орел". Это третий тайфун, получивший такое имя.