"Программа йога-лагеря составлена для людей с любым уровнем физической подготовки, в том числе, для новичков. Участников ждут мастер-классы, лекции и тренировки с лучшими российскими мастерами", — сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, горах курорта, где разместился лагерь также пройдут разнообразные лекции, в том числе по истории и философии йоги. Гости познакомятся с трансовым погружением, дыхательными гимнастиками, разовьют стрессоустойчивость, концентрацию внимания и многое другое. В этом им помогут спикеры и преподаватели.

"Фестиваль способствует формированию сообщества компетентных специалистов телесно-ориентированных практик, популяризации йоги и здорового образа жизни. Это пространство для практики, общения, знакомств и проведения досуга, где общность интересов и свобода самовыражения позволяют максимально реализовать свой творческий потенциал и обрести умение наслаждаться каждым моментом своей жизни", — рассказал собеседник.

30 июля в 8:00 на территории йога-лагеря пройдет специальная тренировка для всех желающих, в том числе и новичков.

Фестиваль YogaCamp проходит на курорте впервые после пятилетнего перерыва.