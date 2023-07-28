"По состоянию 19:10 спасатели эвакуировали двух пострадавших туристов с перевала Цаннер в альплагерь "Безенги" и передали работникам скорой медицинской помощи. Угрозы жизни пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Эвакуация остальных четырех членов туристической группы запланирована на 29 июля. Спасатели намерены отправить за ними вертолет.

По данным чрезвычайного ведомства, с туристами есть связь. Их жизням ничего не угрожает.

28 июля в 14:25 поступило сообщение том, что на перевале Цаннер в Черекском районе Кабардино-Балкарии участники туристической группы попросили о помощи. По данным МЧС, в группе из шести человек двое сорвались со скалы и получили телесные повреждения.

К поисково-спасательным работам привлекались спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.