"Документом вносятся системные изменения в законодательство о природных лечебных ресурсах и курортах, а также корреспондирующие изменения в природоохранное законодательство. Конкретизируется предмет правовой охраны – это природные лечебные ресурсы, предусматривается ведение государственного реестра курортного фонда Российской Федерации", — говорится на сайте верхней палаты парламента.

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации Сергея Митина, также актуализируются основные понятия в сфере курортного дела, устанавливаются особенности признания территории лечебно-оздоровительной местностью, курортом или курортным регионом, уточняются особенности установления, изменения их границ, а также полномочия федеральных и региональных органов государственной власти в данной сфере.

Реестр курортного фонда будет содержать сведения о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях, курортах, курортных регионах и санаторно-курортных организациях. В реестр при этом не войдут сведения о санаторно-курортных организациях, подведомственных федеральным органам власти, в которых предусмотрена военная или приравненная к ней служба, или руководство которыми осуществляет президент РФ.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года, за исключением отдельных положений.