"По информации Минкурортов Крыма, загрузка гостиниц на август составляет порядка 40%. Сюда входят и неоплаченные брони, и бронирования самих крымчан, которые отдыхают на полуострове. Для этого им в летнем сезоне предлагают различные акции", — рассказал он на пресс-конференции в пятницу.

Как отметил Волков, отели 4-5* загружены местами на 70-80%. Загрузка трехзвездочных гостиниц составляет в среднем при прямом бронировании без туроператора – 50%.

"При текущих обстоятельствах это хороший показатель", — сказал он.

Президент ОСИГ также подчеркнул, что на курортах Крыма безопасно, и туристам доступны для отдыха любые гостиницы и санатории.