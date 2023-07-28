"В августе в городах-курортах пройдет фестиваль "КМВ-заряд на 220!", — говорится в сообщении.

Так, с 11 по 13 августа в Кисловодске анонсировали мультимедийный фестиваль с элементами 3D mapping шоу "КислоVольт-220".

С 12 по 13 августа в Ессентуках состоится мероприятие "Друзья и встречи на курорте", в программе которого эногастрономический фестиваль, концерт с приглашенным артистом, а также полеты воздушных аэростатов и их вечернее свечение.

А 20 августа в Железноводске пройдет исторический фестиваль-реконструкция высокого курортного сезона XIX века "История курортного романа".

На данный момент программы указанных праздников уточняются.