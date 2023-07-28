"Люди видят, как идёт реализация этого проекта, подходят и благодарят. Это объект культурного и археологического наследия, поэтому нас постоянно сопровождает институт археологии РАН, с которым мы тесно сотрудничаем. Первую часть площади с фонтаном мы должны сделать в этом году", — цитирует Поночевного пресс-служба регионального правительства.

Он отметил, что на площади обновят брусчатку и фонтан, оборудуют зоны тихого отдыха.

"У нас не только эта площадь сейчас в работе. Все центральные пляжные зоны Дмитрова будут до сентября оборудованы и качелями, и прогулочными зонами, и зонами барбекю, и пунктами продажи мороженого, и пешеходными, и велодорожками. Речь о набережной Березове, Подъячевском и Инженерном прудах. Мы также делаем пешеходные дорожки на центральной улице Дмитрова, которая соединит площадь, набережную и пруды", — добавил глава Дмитровского округа.

Ранее сообщалось, что проектом благоустройства Советской площади в Дмитрове предполагается создание прогулочных и беговых дорожек, мест спокойного отдыха со скамьями. Кроме того, планировалось установить находящийся здесь памятник Юрию Долгорукому на постамент и перенести объект левее от главного входа, провести озеленение и другие работы.