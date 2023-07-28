"Основная идея фестиваля — чтобы жители и гости региона открыли для себя симфоническую музыку, познакомились с тем, как она проникает во все жанры", — цитирует пресс-служба правительства зампредседателя Владимира Цоя.

На берегу Филькиного озера в Приоратском парке выступят 250 артистов из разных городов, которые представят классическую и рок-музыку. С ними разделит сцену Симфонический оркестр Ленинградской области под управлением Михаила Голикова.

Также гостей ждет лекция о русской культуре и мастер-класс, как стать рок-звездой. Для маленьких зрителей будет организовано химическое шоу. Кроме того, запланирована спортивная программа: турнир по волейболу и бои по кикбоксингу.

Фестиваль завершится "народным караоке".

"Дым над водой. От классики до рока" проводится ежегодно с 2018 года при поддержке правительства Ленинградской области.