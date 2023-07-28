"Общие потери из-за ЧП на Крымском мосту невелики, проблема в том, что туристы стали меньше бронировать на будущее. К счастью, это произошло достаточно поздно в сезоне, сейчас уже 80% туристов имеют на руках путевки в Крым. Продано 4/5 курортного сезона. Динамика хорошая, я не исключаю, что турпоток восстановится к тому объему, который был в начале июля. Но в целом по году у Крыма все равно идет снижение. Наш прогноз, по итогам 2023 года снижение на 20-25%", — сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Как отметил Ромашкин, основную долю турпотока в Крым сейчас составляют автотуристы, это около 70%.

"Железная дорога нарастит прибытия в Крым в этом году, в этом сезоне продано на 40-60% больше железнодорожных билетов. Поэтому, скорее всего, сокращение турпотока произойдет за счет автотуристов. Ресурсы железной дороги ограничены, поэтому полностью компенсировать падение турпотока автомобилями невозможно", — пояснил он.

Согласен с экспертом и президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

"Железная дорога загружена максимально. Трафик в Крым снизился и переориентировался на Краснодарский край, наблюдается большой перегруз в Анапе", — добавил он.

По словам Волкова, из Москвы не хватает железнодорожного транспорта на юг России, поэтому поездами в Крым часто пользуются те россияне, которым нужно добраться, например, в Ростов-на Дону.

"Сейчас на поезде в Крым едут примерно 60% пассажиров, а 40% выходит в Ростове-на-Дону", — уточнил он.

С начала 2023 года в Крыму отдохнули 2,4 млн туристов, это меньше, чем годом ранее.

В прошлом году турпоток в Крым составил 6,3 млн человек, в этом году, как ожидается, он составит 4,5-5 млн человек. В 2021 году полуостров принял рекордные 9,5 млн туристов.